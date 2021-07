Belgen vandaag op Spelen: Geen medailles in tijdrit, halve finale voor Fanny Lecluyse, 3X3 straks voor brons

Ook op woensdag 28 juli komen er weer aardig wat Belgen in actie op de Olympische Spelen. Wie heeft wat gepresteerd en wie komt nog in actie?

De tijdrit bij de vrouwen leverde een 19de plaats op voor Julie Van de Velde.

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts staan na een diskwalificatie door valse start na de zesde regatta in de 49ers FX pas op de elfde plaats.

Geen medaille voor Wout van Aert en Remco Evenepoel in de tijdrit bij de mannen. Lees hier de reactie van Remco.

Lianne Tan sneuvelt in het badminton opnieuw in de groepsfase.

Jarno De Smedt kwam in het handboogschieten in actie. Zijn 1/32ste finale won hij tegen de Japanner Kawata. De 1-16de finale verloor hij met 6-5 van de Chinees Jialun Li, waardoor hij uitgeschakeld is.

In het roeien bij de lichte dubbel twee hebben Tim Brys en Niels Van Zandweghe zich geplaatst voor de A-finale. Ze werden derde in hun halve finale.

De 3X3-ploeg verloor met 21-8 van Letland in de halve finale. Om 14u15 spelen zij voor het brons tegen Servië.

In het zwemmen werd Fanny Lecluyse op de 200 meter schoolslag vijfde in haar reeks. Ze zwom met 2'23"42 slechts 12 honderdsten trager dan haar recente Belgische record. Goed voor de halve finale.

Gabriel De Coster is niet tevreden na de eerste run bij de K1. De tweede run was beter, maar geen halve finale voor De Coster.