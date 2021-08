Amerikaanse aanvalster houdt stand nadat chaos door late val onder meer Kopecky kans op ritzege ontzegt

Met de start van de Ronde van Noorwegen kon Lotte Kopecky een bladzijde omslaan. Door een ritzege na te streven kon de Belgische kampioene haar teleurstellende Olympische Spelen proberen door te spoelen. Het was echter Faulkner die verrassend de zege pakte in de openingsrit.

Bij het aanvatten van de twee laatste ronden, met iets meer dan dertien kilometer nog te gaan, reed Faulkner solo ruim een minuut voor op het peloton. Op het lastige stratencircuit stond er wel nog heel wat te gebeuren. Op de oplopende stukken werd het in het peloton helemaal uit mekaar gescheurd.

Lotte Kopecky zat steevast goed voorin gepositioneerd. Reuser viel aan op iets meer van vijf kilometer van de eindstreep en Mavi Garcia liet het gat vallen. Moolman-Pasio reed het dicht. Ondertussen was de bonus van de Amerikaanse leidster geslonken tot minder dan twintig seconden.

KOPECKY LOOPT ACHTERSTAND OP DOOR CHAOS

Op twee kilometer van de aankomst kwam het in een bocht tot een valpartij in het tweede gedeelte van het peloton. Het was vervolgens uitkijken wie er in de chaos nog de slag kon slaan. Ook Kopecky had door de hectiek een achterstand opgelopen: weg was de kans op een ritzege voor onze landgenote.

Achter Faulkner kwamen ze nog fel opzetten, maar op de streep hield de vroege vluchtster de rest nog nipt af te houden. Een verrassing van formaat, al heeft Faulkner het zeker niet gestolen. Die late valpartij heeft ook wel meegespeeld.