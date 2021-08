OFFICIEEL: Otto Vergaerde verlaat Alpecin-Fenix en vervoegt bij zijn nieuwe ploeg goede vriend Edward Theuns

Otto Vergaerde was de voorbije jaren een hele nuttige renner bij Alpecin-Fenix, zeker in het klassieke werk. Aan die periode bij Alpecin-Fenix komt dit jaar een einde, want vanaf 2022 is Vergaerde renner van Trek-Segafredo. Vergaerde tekende voor twee jaar.

Zodadelijk meer.