Bronzen medaillewinnaar Florian Vermeersch en Philippe Gilbert aan de bak in Franse eendagskoers

Nog voor Parijs-Roubaix komen Florian Vermeersch en Philippe Gilbert in actie op Franse wegen. Zij behoren immers tot de selectie van Lotto Soudal in de Eurométropole Tour. Ook is het uitkijken naar de prestatie daar van Van der Sande, die de laatste weken de ereplaatsen verzamelt.

Woensdag staat de Eurométropole Tour op het programma. Dat zal de eerste koers van Florian Vermeersch in ploegverband worden nadat hij op het WK in het tijdrijden de bronzen medaille veroverde bij de beloften. Ook in de wegrit liet hij een sterke indruk, maar offerde hij zijn kansen op voor Thibau Nys.

Philippe Gilbert haalde de Belgische WK-selectie niet bij de elite, maar kan nu proberen om met een goed najaar het wielerseizoen vroeg af te sluiten. Meestal is de Eurométropole Tour een koers voor rappe mannen. Het zou dus ook niet onlogisch zijn als Lotto Tosh Van der Sande uitspeelt. Van der Sande was onlangs derde in de Brussels Cycling Classic, derde in de GP de Wallonie en tweede in de Primus Classic.

Lotto Soudal heeft zijn voltallige selectie voor de Eurométropole Tour bekendgemaakt. Ook Frederik Frison, Kobe Goossens, Sébastien Grignard en Kamil Malecki zullen aan de start verschijnen. De Pool Malecki is de enige buitenlander bij Lotto aan de start.