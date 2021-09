André Greipel rijdt zaterdag net als andere Duitser zijn allerlaatste koers

Het einde van de carrière van André Greipel is nu echt wel nabij. Zijn laatste koers komt er zaterdag aan. Dan staat Greipel in zijn thuisland aan de start van de Sparkassen Münsterland Giro. Ook voor een landgenoot van hem, Philipp Walsleben, wordt het zijn afscheid.

De organisatie van de Sparkassen Münsterland Giro wijst ons erop dat het zaterdag de laatste profwedstrijd is van Greipel en Walsleben. Vooral Greipel zal in de belangstelling staan gezien de grootse carrière die hij heeft uitgebouwd, met onder andere een succesvolle periode bij Lotto Soudal.

Greipel rondt zijn wielerloopbaan dus af bij Israel Start-Up Nation. Aanvankelijk dacht Der Gorilla nog een jaar langer door te gaan. Daar kwam de sprinter op terug, hij kondigde aan eind 2021 dan toch te stoppen met wielrennen. Nu is het bijna zover.

WALSLEBEN STOPT NU OOK OP DE WEG

Ook Philipp Walsleben hangt zijn fiets dus aan de haak. De 33-jarige renner werd eerst bekend in het veldrijden en was wereldkampioen bij de beloften. In 2017 stopte Walsleben met crossen en ging hij bij Alpecin-Fenix nog een aantal jaar verder in het wegwielrennen.