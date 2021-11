Jumbo-Visma heeft stilaan indrukwekkende klassieke ploeg rond Van Aert: dit lijkt de ideale opstelling

Jumbo-Visma is de laatste jaren uitgegroeid tot een echte topploeg, al moest Wout van Aert in de klassiekers nog wel veel werk in zijn eentje opknappen. Er is inmiddels werk gemaakt van een betere ondersteuning voor Van Aert. Dit lijkt ons de beste opstelling van Jumbo-Visma in de klassiekers.

Edoardo Affini Tiesj Benoot Pascal Eenkhoorn Christophe Laporte Mike Teunissen Wout van Aert Tosh Van der Sande Nathan Van Hooydonck