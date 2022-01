VOORBESCHOUWING: Wout van Aert en Sanne Cant favoriet om zichzelf op te volgen als Belgisch(e) kampioen(e)

Het weekend van het BK kondigt zich eindelijk aan, met Wout van Aert en Sanne Cant die als favoriet van start zullen gaan bij de heren en dames elite. Niet toevallig zijn dat ook de twee titelverdedigers die al wel vaker met die druk te maken kregen.

Zaterdag al op het programma op het BK veldrijden: het kampioenschap van de dames nieuwelingen, dames junioren, heren junioren en dames elite en beloften. Iets na de klok van 4 in de namiddag weten we dan of Sanne Cant voor het dertiende jaar op rij Belgisch kampioene is. Ook dit jaar is zij de topfavoriete, al is het misschien net iets minder torenhoog als andere jaren.

In vorige jaren moest je er niet eens aan denken een andere renster dan Cant naar voren te schuiven voor de titel. Dit seizoen is het wel zo dat Alicia Franck meerdere keren voor Cant geëindigd is. Anderzijds komt Cant de laatste weken meestal weer sterk voor de dag. Wanneer Cant op haar sterkst is, is het verschil tussen haar en de andere landgenotes nog steeds heel groot. En de zandomloop in Middelkerke moet Cant zeker liggen.

ONZE STERREN VOOR HET BK VELDRIJDEN BIJ DE DAMES

*** Sanne Cant

** Alicia Franck

* Lotte Kopecky - Marion Norbert-Riberolle - Laura Verdonschot

Al is het technisch gezien in Lombardsijde dat het BK doorgaat, op het militair domein. Dat is ook zondag het decor voor het BK van de eerste-en tweedejaarsnieuwelingen en de beloften bij de heren, alvorens de mannen elite hun kampioenschap rijden. Met Wout van Aert opnieuw als dé te kloppen man. Gezien de overmacht in de meeste crossen is het haast niet denkbaar dat Van Aert geen Belgisch kampioen zou worden.

Ook vorig jaar trok Van Aert als favoriet naar het BK en maakte hij het met verve waar. Dit seizoen is hij nog beter. Tegelijkertijd moet een cross nog altijd gereden worden en kan er in de loop van de wedstrijd van alles gebeuren. Tegenstanderss als Eli Iserbyt en Toon Aerts mogen vooraf dus nog niet afgeschreven worden. En dan is er nog de vraag: wat met een zandspecialist als Laurens Sweeck? Stijgt die nog eens boven zich uit?

ONZE STERREN VOOR HET BK VELDRIJDEN BIJ DE HEREN

*** Wout van Aert

** /

* Toon Aerts - Eli Iserbyt - Michael Vanthourenhout