LIVE: Krijgt Wout van Aert weerwerk of verlengt hij eenvoudig zijn Belgische titel in het veldrijden?

De verwachting is dat Wout van Aert zonder veel weerwerk naar een nieuwe Belgische titel in het veldrijden vlamt, aangezien de dominantie die hij etaleerde doorheen de voorbije maanden. Maar een BK is en blijft een BK. Volg het hieronder live.

15u55: De laatste drie ronden worden aangevat. Sweeck zit op 1'09" van Van Aert, Hermans op 1'14". 15u52: Hermans heeft wat problemen met zijn ketting. Sweeck is nu helemaal alleen. Dat kwartet, waar Aerts nu het commando neemt, is ook nog niet volledig uitgeteld voor de medailles. 15u49: Dat kwartet bestaat overigens uit Adams, Vanthourenhout, Vermeersch en Aerts. 15u46: Sweeck voert nu de forcing op de tweede plaats. Enkel Hermans bedreigt hem momenteel, achter hem volgt een groepje van vier. 15u42: Aerts maakt een schuiver in een bocht en is de voeling kwijt met de eerste achtervolgers. 15u39: Van Aert is op weg naar de verlenging van zijn titel, zoveel is nu al duidelijk. We hebben vier achtervolgers, want Sweeck en Adams hebben de aansluiting gevonden. 15u35: Sweeck en Adams zijn niet zo ver achter op Hermans en Aerts. 15u32: Van Aert doet er opnieuw een paar secondjes bij en blijft ook in het zand overeind. 15u29: Het verschil tussen de leider en de twee achtervolgers is bij een passage aan de finish 29 seconden. 15u26: Van Aert trekt door en rijdt in één ruk 12 seconden bijeen op Aerts en Hermans. 15u23: We hebben drie leiders. Het groepje Iserbyt zit al op 25 seconden. 15u21: Enkel Aerts zit nog in het wiel van Van Aert. Hermans doet ook nog een poging om in de buurt te blijven. 15u18: Iserbyt en Vanthourenhout zijn slecht weg. Zij moeten al heel wat terrein goedmaken. 15u16: Meteen een kanonstart voor Wout van Aert, die aan de leiding gaat voor Toon Aerts!