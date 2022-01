Opvallend: vader van renner Lotto Soudal wordt eigenaar van Belgische voetbalclub uit 1B

Brent van Moer maakt de laatste jaren indruk bij Lotto Soudal, maar heel de familie van Moer lijkt wel sportief aangelegd te zijn. Zo is de vader van Brent van Moer de eigenaar geworden van een voetbalclub uit 1B.

Jo van Moer, de vader dus van Brent van Moer, heeft namelijk besloten om Waasland-Beveren over te nemen. Van Moer wordt zo de opvolger van Dirk Huyck. In het verleden was van Moer al een sponsor van SK Beveren.