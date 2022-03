Trentin moet noodgedwongen uit Tirreno-Adriatico stappen: zware klachten die wijzen op erger gevolg na val

“Vanwege nieuwe klachten, die begonnen na de tijdrit van gisteren als gevolg van zijn val in rit twee, is Matteo opnieuw onderzocht”, laat zijn team UAE-Team Emirates weten. “Hij vertoont opnieuw symptomen van een post-hersenschudding syndroom en is om die reden teruggetrokken uit de wedstrijd.”

De klachten zijn de volgende: toenemende hoofdpijn, drukpijn in het hoofd, slaperigheid, vermoeidheid, een slecht gevoel en nekklachten.

👨‍⚕️ Unfortunately @MATTEOTRENTIN will not start today's stage of #ParisNice 🇫🇷.



Following further complaints after the TT yesterday after his crash on stage 2, Matteo was re-assessed and showed symptoms of post-concussive syndrome and has therefore been withdrawn from the race. pic.twitter.com/v6g3z02Pde