UPDATE: Sonny Colbrelli zou weer bij bewustzijn zijn nadat hij ineen stuikte voorbij de finish in Catalonië

Een zorgwekkend bericht uit de Ronde van Catalonië: Sonny Colbrelli is in mekaar gestuit na de finish van de eerste etappe. De Italiaan is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Sonny Colbrelli had in Sant Feliu de Guíxols nog alles gegeven tijdens de sprint op de lastige aankomststrook en was als tweede over de meet gekomen, na winnaar Michael Matthews. Dat had van Colbrelli wel erg veel vereist, bleek voorbij de streep. HARTMASSAGE Al snel bereikte ook commentatoren het bericht over een Colbrelli die ineen gestuikt zou zijn en medische bijstand nodig had. Het lichaam van de renner werd afgeschermd, maar volgens verschillende Italiaanse media heeft hij een hartmassage gehad. Inmiddels is Sonny Colbrelli afgevoerd naar het ziekenhuis. We duimen alvast dat het goedkomt met de man die vorig jaar nog Parijs-Roubaix won. Update: Inmiddels berichten verschillende media dat Colbrelli weer bij bewustzijn zou zijn.

Lees ook... Michael Matthews verslaat Sonny Colbrelli in lastige sprint in openingsetappe in Catalonië