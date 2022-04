"Dat was het meest indrukwekkende, toen was ik zeker dat zijn rug helemaal terug in orde is"

De rug van Mathieu van der Poel is echt wel terug in orde, zo lijkt het wel. De analisten waren meer dan onder de indruk.

"Toen ik hem op de Paterberg bezig zag de laatste keer ... de manier waarop hij uit dat gootje springt en echt aan de fiets trok met snokken naar boven ..."

In orde

"Toen dacht ik: zijn rug is helemaal terug in orde. Want anders kan je dat niet doen", aldus Wim De Coninck in De Tribune.

En dat met amper acht koersdagen in de benen: "Renners kunnen nu heel veel trainen, dus dat is niet nieuw dat je niet veel koersdagen nodig hebt om er te staan", aldus José De Cauwer. "Maar je laat wel veel koersen liggen in de opbouw die je had kunnen winnen."