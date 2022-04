Concurrentie van topfavoriet Jakobsen moet zich weinig illusies maken: "Bij beteren van peloton in het waaierrijden"

Jakosen is dit jaar de topfavoriet in de Scheldeprijs. Er zal dit jaar wel waaierrijden aan te pas komen, vooraleer het richting de sprint in Schoten gaat.

De snelle man van Quick-Step Alpha Vinyl sprak voor de start met Sporza. "Me opschrijven als winnaar? Als favoriet. Ik denk dat dat erbij hoort. Het is een koers die me ligt. Een start in Nederland is natuurlijk mooi. Dan waaierrijden en aan het eind sprinten. Volledig vlak, dus dat past bij hem, zullen de meeste mensen zeggen. Dat klopt." De waaiers mogen voor hem in principe geen probleem zijn, zo verzekert Jakobsen. "Ik denk wel dat ik bij de beteren van het peloton hoor bij het waaierrijden. Ik ben ermee opgegroeid. Ik deed niet anders toen ik begon met fietsen. Ik heb wel het gevoel er voor." ERVARING GENOEG IN DE PLOEG Met het vertrouwen voor de sprint zit het uiteraarrd ook snor. "Vorig jaar heb ik aan het eind van het seizoen laten zien dat ik weer mee kan doen met de top. Dit seizoen bevestig ik dat. Daar werk ik net als iedereen heel hard voor." Aan Mørkøv om hem goed af te zetten. "De twee keer dat ik hier won, was Mørkøv er ook bij. Da's altijd een belangrijke man. Met Iljo Keisse en Styby (Štybar, red.) daar nog bij zijn dat de drie mannen met ervaring."