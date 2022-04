Selecties Amstel: Mathieu van der Poel en Tom Pidcock kennen hun ploegmaats, Teuns belangrijke pion bij Bahrein

Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Dylan Teuns: ze zouden alleen een hoofdrol in de Amstel kunnen spelen. De selecties van hun teams zijn binnengelopen.

Uiteraard is Mathieu van der Poel de uitgesproken kopman bij Alpecin-Fenix. De winnaar van de editie van 2019 kan voortbouwen op zijn zeges in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. De mannen die zondag aan zijn zijde staan, zijn Tobias Bayer, Kristian Sbaragli, Stefano Oldani, Dries De Bondt, Michael Gogl en Gianni Vermeersch. Laatstgenoemde vervangt de zieke Oscar Riesebeek.

Van der Poel zal zondag van start gaan als topfavoriet, maar één van de renners die hem misschien kan uitdagen, is Tom Pidcock. De Brit werd vorig jaar tweede in de Amstel Gold Race. Pidcock krijgt dan weer de ondersteuning van Laurens De Plus, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Magnus Sheffield en Ben Turner. Dylan van Baarle blijft uiteraard ook een troef voor Ineos.

𝔾𝕠𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕠𝕣 𝕘𝕠𝕝𝕕 🥇



Here's how we line up for #AmstelGoldRace as we get the Ardennes Classics underway on Sunday 👊 pic.twitter.com/bz9Aqf5WFF — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 8, 2022

Een ploeg is om ook rekening mee te houden in de klassiekers tegenwoordig, is Bahrein Victorious. Volgens sportdirecteur Štangelj start Bahrein met vier kopmannen. Het wordt niet vernoemd wie die zijn, maar Dylan Teuns is er wellicht wel bij, na zijn zesde plek in de Ronde van Vlaanderen. Ook Jack Haig, Filip Maciejuk, Matej Mohorič, Jasha Sütterlin, Jan Tratnik en Fred Wright zitten in de selectie.