Dylan Teuns hoopt op kers op de taart in Brabanse Pijl: "Remco Evenepoel in de gaten houden? Als hij te volgen valt"

Na ereplaatsen in de vorige klassiekers moet de kers op de taart volgen voor Dylan Teuns. Evenepoel & co verslaan zal er dan ook wel moeten bijhoren.

Hoe kan Teuns dat het best aanpakken? "Dat zal de koers moeten uitwijzen. We zullen zien hoe het loopt", hield de renner van Bahrein Victorious zich voor de start nog op de vlakte. In elk geval doet hij het niet om terug tussen 5 en 10 te eindigen zoals in de Ronde en de Amstel. "Ik hoop er iets meer uit te halen."

EIGEN PLOEG OOK EEN STERK BLOK

In de vorige klassiekers was vaak een matig Quick-Step aan het werk, maar nu beschikt het weer over een sterke ploeg, met ook Alaphilippe en Evenepoel aan de start. "Ik denk dat dat een grote invloed op de wedstrijd gaat hebben." Bahrein gaat met hen de strijd aan? "Sowieso moet je zelf een sterk blok hebben om zoiets aan te kunnen. Ik denk dat we dat wel hebben."

Teuns verwacht dus dat Quick-Step de koers gaat openbreken. "Remco kennende is dat wel eens mogelijk. Hem in de gaten houden? We zullen zien. Als hij te volgen valt." Wat zijn voorts nog de mannen om rekening mee te houden? "Cosnefroy en Alaphilippe, denk ik." Teuns zal zeker willen toeslaan als het kan, of volgt in de Ardennenklassiekers nog een betere kans? "Misschien wel, misschien ook niet. Ik weet het niet."