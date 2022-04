New Yorker met Noorse mama en kermesse in België 1ste koerservaringen: Magnus Sheffield, nieuwste Ineos-toptalent

Magnus Sheffield won voor Ineos al een semiklassieker, is een toptalent en nog piepjong. Voorts valt er nog een heleboel te vertellen over de Amerikaan.

Sheffield vertelt hoe hij de koers heeft leren kennen. "Eerst deed ik aan skiën. Dicht bij mijn ouderlijk huis is een mountainbikeparcours. Toen ik een fietsenwinkel binnenliep, was ik meteen verkocht. Ik kwam naar Europa als nieuwkomer en heb kermiskoersen gereden rond Izegem. Ik vervoegde de nationale selectie en kreeg zo meer vrienden in de wielerwereld."

Wat doet hij in zijn vrije tijd? "Gewoon wat tijd spenderen met vrienden. Het is vrij druk geweest de laatste maanden. Ik heb nog niet veel vrij gehad door het vele reizen. Voorts ga ik graag wandelen, heb ik interesse in fotografie en koken. Ik heb mijn familie niet meer gezien sinds december-januari. Het is niet makkelijk om alleen te leven, maar ik heb er het beste van gemaakt."

HERENIGING MET FAMILIE IN NOORWEGEN

Binnen enkele weken ziet de 19-jarige Sheffield zijn familie in Noorwegen. Zijn moeder is een Noorse arts, zijn vader is prof in de VS. "Voor de Ronde van Noorwegen ga ik daarnaartoe om mijn familie te zien en om te trainen. Wielrennen was vrij nieuw voor mijn ouders, al deed mijn moeder wel aan veldrijden, weliswaar niet als prof."

En hoe zijn momenteel de eigen leefomstandigheden? "Ik woon in Andorra. Gewoon om in de bergen te zijn. Ik heb vroeger in Girona gewoond. Dat was een paar maanden vorig jaar. De ploeg heeft een kamp in Monaco en ook in Andorra. Ik kan in Andorra aan de zijde van mijn ploegmaats rijden en krijg daar ook veel steun van de ploeg. Ik beweeg mij graag door de bergen."

UPSTATE NEW YORK

Waar hij opgroeide, was het net een tikkeltje minder bergachtig. "Ik ben van Upstate New York. Vrij ver van New York City. Het parcours waar ik op trainde toen ik opgroeide, is vergelijkbaar met dat in Valkenburg. Dat draagt ook bij aan mijn karakteristieken als renner."

Ondanks dat hij de Amerikaanse nationaliteit heeft, voelt Sheffield zich dus perfect thuis in Europa. "Ik ging al op jonge leeftijd naar Noorwegen. Ik heb niet de meest typisch Amerikaanse opvoeding gehad. Ik ben vroeg vertrouwd geraakt met de Europese cultuur. Het was dus niet zo'n shock toen ik in Europa ging koersen."