Gilbert denkt terug aan eigen zege in Roubaix en tipt dit jaar Van der Poel: "Achter Mathieu gaan ze fouten maken"

Een speciale dag voor Philippe Gilbert: hij rijdt zijn laatste Parijs-Roubaix. Het Monument dat hij in 2019 eindelijk won, is aan de beurt in zijn rijtje laatste deelnames aan een koers.

Eén ding houdt Gilbert zich steevast voor in de tocht door de Hel. "Ook al word je gelost, het is nooit gedaan. Je blijft altijd in het spel." Dat is één van de vele bijzondere zaken aan deze klassieker. Sowieso is het een koers die warme herinneringen oproept voor Gilbert. "Ik heb een speciale relatie met Parijs-Roubaix."

Dat vraagt om enige uitleg. "In 2007 was het mijn eerste deelname bij FDJ, maar ik had er mij niet op voorbereid. Het was gewoon eens om te proberen. Nadien ben ik lange tijd niet teruggekeerd. Ik wist dat ik eerst andere koersen moest winnen om nadien pas Parijs-Roubaix te proberen winnen. Bovendien kan je in Parijs-Roubaix ook bij een val een ernstige breuk oplopen en dat risico wilde ik niet nemen."

Uiteindelijk begon het toch te kriebelen om eens op de Vélodrôme met die grote kassei te pronken. "Na de andere klassieke zeges die ik had behaald, wilde ik ook wel Roubaix winnen. Ik wist ook dat ik naar Quick-Step moest gaan om dat te doen, want dat was de sterkste ploeg voor dit soort koersen. Om te winnen, moest je bij Quick-Step zitten. Ik heb alles gegeven en het succes is snel gekomen."

Sinds die overwinning in 2019 loopt het wel wat minder. Gilbert hoopt dit jaar de finale te rijden, maar de verwachtingen zijn eerder aan de lage kant. Wie dan wel het meeste kans maakt om te winnen? Van der Poel, volgens Gilbert. Hij houdt het zoals velen op dezelfde naam. "Mathieu van der Poel was al heel indrukwekkend tot dusver. Achter hem gaan ze fouten maken."