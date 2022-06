Jacub Mareczko wint na dagje waaieren in de ZLM Tour

Jacub Mareczko heeft de 2e etappe in de ZLM Tour gewonnen. Hij was de snelste van een kopgroep na een dagje waaieren. Kooij is de nieuwe leider.

In de ZLM Tour kregen de renners voor de 2e etappe een vlakke etappe door Zeeland op het bord. In totaal stond er 183 km op het menu. Daarbij reed het peloton langs enkele dijken.

Een vroege vlucht ontstond. Ze kregen meer dan 2 minuten, maar er was van in het begin waaieralarm. Al snel brak het peloton in verschillende stukken. De vroege vlucht was er al snel aan voor de moeite.

Er ontstond een nieuwe kopgroep met zo'n 20 renners. Daarbij zaten onder meer Magnus Sheffield, Tosh Van der Sande, Elia Viviani en Jhonatan Narvaez. In totaal zaten 5 renners van Jumbo-Visma in de kopgroep. Zij hadden een voorsprong van 1,5 minuten, maar na een gesloten overweg was die voorsprong maar 30 seconden meer. Later werd het verschil weer groter. Ze zouden gaan strijden voor de dagzege.

In de sprint zette Jumbo-Visma alles in op Olav Kooij, maar Jakub Mareczko kon was de snelste. Kooij werd 2e. Viviani sprintte naar de 3e plaats. Kooij is de nieuwe leider.