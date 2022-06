Spanning en drama in Zwitserland: Lucinda Brand profiteert van val van de leidster

Lucinda Brand heeft de Ronde van Zwitserland gewonnen. Ze won de slotetappe na een val van leidster Kristen Faulkner in de slotmeters.

De slotetappe van de Ronde van Zwitserland was de koninginnenetappe. De rensters vertrokken in Chur om bijna 100 km later in Lantsch aan te komen. Onderweg was er de Wolfgangpass, die officieel ruim 6 km lang was. In de praktijk reden de rensters in 3 trappen bijna 20 km omhoog. Na de Wolfgangpass was er een lange afdaling met een knik daarin. De slotklim naar Lantsch was ruim 6 km lang aan 8,1%.

LANG GESLOTEN KOERS

De rit bleef heel lang gesloten. Niemand kon wegrijden en de favorieten kwamen samen aan de top van de Wolfgangpass. Kort na de top was er een tussensprint. Daar pakte leidster Kristen Faulkner 1 seconde mee. Daardoor had ze nu 5 seconden voorsprong op Lucinda Brand.

In het einde van de afdaling viel Brand samen met Jolanda Neff aan. Ze reden een voorsprong van bijna een minuut bijeen en Brand reed virtueel in het geel. Op de slotklim liet Brand Neff achter. In de slotkilometers haalde Faulkner Brand bij. In de laatste kilometer viel Faulkner. Brand profiteerde en reed naar de ritwinst en de eindwinst in Zwitserland. Faulkner kwam 15 seconden later als 2e aan.