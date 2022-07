Bon Jungels pakt knappe zege na jarenlang leed: "Bedankt aan mensen die geloof in me bleven houden"

Bob Jungels pakte uit met een knap nummertje in de Tour de France en hield daar ook een knappe dagzege aan over. Na moeilijke jaren leverde dat een mooie reactie op.

"Ik ben helemaal onder de indruk. Dit is enorm, hiervoor kwam ik. Dit betekent veel voor het team en na een paar jaar afzien is dit mooi voor mij", aldus Bob Jungels in een eerste reactie.

"Vorig jaar was heel lastig met de operaties en dergelijke. Dit is een overwinning zoals ik graag win, met een nummertje."

Vertrouwen

"De vorm werd beter en beter, ik wist dat ik het van ver moest proberen. Ik heb het geprobeerd en het is gelukt. Ik wil iedereen bedanken die geloof in me had en die in mij vertrouwen is blijven houden de voorbije jaren."

"Toen Pinot dichter kwam, deed me dat denken aan Jelle Vanendert toen ik won in Luik-Bastenaken-Luik. Ik wist dat ik bergaf en op het vlakke tijd kon pakken en dat ik gewoon mijn ritme moest aanhouden."