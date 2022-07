Lennard Kämna en nog 2 anderen komen niet meer aan de start

Het Tourpeloton vreesde al de rustdag in Carcassonne door de geplande coronatesten. Eerst leek het mee te vallen. 2 renners moesten extra getest worden.

Net voor de start van de 16e rit naar Foix is het toch erger dan verwacht. Mikaël Cherel en Aurélien Paret-Peintre hebben positief getest op corona. Zo verliest AG2R Citroën nog 2 pionnen. Ze zijn nog met 3 in koers. Eerder gaven Oliver Naesen, Ben O'Connor en Geoffrey Bouchard al op.

Les tests Covid hebdomadaires réalisés par l’organisation du Tour se sont révélés positifs pour Mika et Aurélien. Ils ne prendront pas le départ aujourd’hui. Les autres coureurs et le staff ont tous reçu des tests négatifs et poursuivent la course. Bon rétablissement les gars 💪 pic.twitter.com/hpquTWTdNt

Ook bij Bora-Hansgrohe moest er iemand opgeven. Lennard Kämna had al enkele dagen last van een verkoudheid en teste elke dag negatief op corona. Ze wachtten de rustdag af, maar de verkoudheid bleef maar aanduren. Daardoor zal ook hij niet meer starten in de 16e rit.

Due to a persistent cold that started a few days ago and didn’t improve by yesterday’s rest day, Lennard Kämna unfortunately will not start @LeTour stage 16 today. Daily Covid tests that were carried out were all negative. pic.twitter.com/OQWzrAXpFu