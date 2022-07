🎥 Nog meer pech voor Tadej Pogacar: Rafal Majka heeft pijn aan de knie

Tadej Pogacar zag al 3 ploegmaats opgeven. Vegard Stake Laengen en George Bennett testten positief op corona. Marc Soler kwam buiten tijd aan na een hele dag ziek voor de bezemwagen te hebben gereden.

Op de Mur de Péguère brak Rafal Majka zijn ketting. Daardoor schoot hij van zijn zadel. Daarbij raakte hij met zijn knie de stuur van zijn fiets. "Hij heeft daarbij zijn knie bezeerd", zei Andrej Hauptman aan het Deense TV2 Sport. "Hij heeft nu pijn aan zijn knie."

⚙ Mechanical for @majkaformal who was pacing the Yellow Jersey group.



⚙ Problème mécanique pour @majkaformal alors qu'il menait le groupe @MaillotjauneLCL.#TDF2022 pic.twitter.com/PGewk8Z6Hr