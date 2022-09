Tadej Pogačar verwacht een afvallingsrace: "Een parcours dat type renners als Van Aert en Evenepoel heel goed ligt"

Een lange en zware afvallingsrace, voorspelt Pogačar wat het WK gaat worden. Van Aert en Evenepoel zullen zeker hun ding kunnen doen op dit parcours, is de Sloveen overtuigd.

De aanpassing aan de omstandigheden heeft Pogačar inmiddels wel achter de rug, vertelt hij op zijn persbabbel. "Ik ben nu meer dan één week in Australië. Ik voel me hier wel goed. De jetlag verteren is niet zo moeilijk. Tijdens de koers denkt je lichaam daar niet aan."

Zijn verwachtingen van de Belgen zijn duidelijk. "Het parcours ligt het type renners als Van Aert en Evenepoel heel goed. Ze hebben zo'n groot vermogen aan het einde van een koers." Zelf staat Pogačar natuurlijk ook niet voor niets aan de start. "Ik ben supergemotiveerd. Ik ga zondag alles geven."

We kunnen strijden voor de medailles

Hoewel het slechts een klein land is, koesteren ze in het Sloveense kamp dus toch ook duidelijke ambities. "Of we onder druk staan? Landen als België, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittanië staan met meer renners aan de start. De druk ligt bij die sterke landen, maar we denken wel dat wij ook bij de sterkste teams behoren. We kunnen strijden met de grootste naties voor de medailles."

"Mount Keira zal al lastig zijn: al vijftien minuten klimmen daar", voorspelt Pogi. "De benen zullen na één uur koers al moe zijn. Na 250-260 kilometer zal dit zich zeker laten voelen en de steile stukken op de lokale omloop zullen zwaar zijn. Het zal een afvallingsrace worden, een lange en zware koers. Je moet goed denken aan de voeding en het zal ook kwestie zijn van vermoeidheid in de benen. We zien wel wat tijdens de koers gebeurt."