Mohorič wordt nog terug gepakt door Italiaanse ploegmaat die eerste profzege pakt in Kroatië

In de eerste rit in de CRO Race heeft de Italiaan Jonathan Milan (21) zijn eerste profzege gepakt.

De CRO Race is de eerste koers van Tourwinnaar Jonas Vingegaard. De eerste rit tussen Osijek en Ludbreg moest maar liefst 223,5 kilometer afgelegd worden. De hele rit was vlak, tot in de laatste twintig kilometer met nog twee bergjes van vier kilometer aan 3,9% gemiddeld.

Het was heel regenachtig in Kroatië en Matej Mohorič probeerde het op drie kilometer van de streep. De Sloveen lijkt zijn oude vorm weer terug te vinden. Hij leek op weg naar de overwinning, maar daarachter controleerde zijn ploegmaat Jonathan Milan.

De Italiaan van Bahrein-Victorious ging over Mohorič en won met lengtes voorsprong en Milan pakte meteen ook zijn eerste profzege. Het volledige podium was Italiaans met Sasha Modolo op twee en Mirco Maestri op drie. Mohorič werd uiteindelijk zevende. Milan is ook de eerste leider.