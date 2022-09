Tom Boonen zou vertrek van Remco Evenpoel dom vinden: "Niet meer kans bij INEOS om Tour te winnen"

Tom Boonen kent Quick-Step en Patrick Lefevere goed en vindt dat Evenepoel dan ook moet blijven.

Tom Boonen weet wat het is, een wielertransfer. Hij werd ooit weg gehaald bij US Postal om bij de ploeg van Lefevere te rijden. Het nieuws dat INEOS Grenadiers Remco Evenepoel nu wil weghalen bij de ploeg van Patrick Lefevere verbaasd Boonen ook niet.

Maar Boonen is er ook zeker van dat het niet meer is dan een steekje van Sir Dave Brailsford naar Patrick Lefevere. Hij is er ook van overtuigd dat Evenepoel zal blijven. “Het zou dom zijn om op dit moment in zijn carrière de ploeg te verlaten die de komende jaren vol op hem zal inzetten om de Tour te winnen”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Evenepoel heeft ook even veel kans om de Tour te winnen bij Quick-Step dan bij INEOS volgens Boonen. “De ploeg van Brailsford heeft meer ervaring in grote rondes, maar Quick-Step Alpha Vinyl heeft het in de Vuelta ook klaargespeeld ondanks veel pech en niet eens de sterkste bezetting”, merkt Boonen nog op.