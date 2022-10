Ondanks schrappen maximaal verzet bij junioren blijft Belgian Cylcing de regel toepassen

Volgend jaar schrapt de UCI de regel over het maximale verzet bij de junioren.

Het was een van de verhalen van het WK. De fiets van junior Jens Verbrugghe werd een kwartier voor de start van de tijdrit afgekeurd omdat er een te groot verzet op zijn fiets stond.

Vanaf 1 januari schrapt de UCI die regel. Toch zal Belgian Cycling, net als de Nederlandse wielerbond KNWU, de regel blijven toepassen voor nationale en regionale wedstrijden. Het blijft het maximale verzet (7,93m) hanteren.

De KNWU geeft meer uitleg. Ze vinden dat jeugdrenners zich moeten kunnen ontwikkelen zonder dat hun lichaam in de groei wordt belast. "Daarnaast is het mogelijk dat door het vrijlaten van de verzetten snelheden in wedstrijden voor junioren hoger komt te liggen wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Beide zaken kunnen volgen tot een verhoogde "drop-out" onder jeugdwielrenners".

"Aangezien veel Nederlandse wielersporters ook wedstrijden rijden in België, en andersom, hebben de KWBW en KNWU besloten dezelfde regels te hanteren rondom de verzetten voor junioren." In UCI-wedstrijden is het verzet van de junioren wel vrij.