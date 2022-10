Jasper Philipsen wint in Parijs-Bourges voor 9e keer dit seizoen: "Ideaal in het wiel van Démare"

Jasper Philipsen was in Parijs-Bourges sneller dan de Fransen Arnaud Démare en Bryan Coquard.

Na onder andere twee ritten in de UAE Tour en twee in de Tour de France was Jasper Philipsen nu de snelste in Parijs-Bourges, al zijn negende overwinning van het seizoen. Zondag rijdt hij ook nog Parijs-Tours.

"In het begin moesten we de koers alleen controleren, maar beetje bij beetje kregen we meer steun van andere teams. In het meer heuvelachtige deel van de race probeerde Groupama-FDJ iets te forceren, maar de sprintersploegen hielden het onder controle", zegt Philipsen in een reactie achteraf.

"Omdat we hier voornamelijk met sterke temporbeulen maar geen echte lead-out reden, gebruikten de teamgenoten hun kracht in de finale om mij in goede positie af te zetten. Het wiel van Arnaud Demare, die een complete trein had, was ideaal. Daar heb ik in de laatste paar honderd meter optimaal van geprofiteerd om mijn 9e overwinning van het seizoen te behalen."