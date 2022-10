Patrick Lefevere over gravel in wegkoersen en WK: "Dat ploegen nu vragen om Parijs-Tours te skippen voor WK gravel. Dat is ironie ten top"

Op dezelfde dag van Parijs-Tours vindt het WK gravelrace plaats. En veel ploegen kiezen voor die laatste optie.

Heel wat toppers staan zondag aan de start van het WK gravel. Op dat moment wordt ook Parijs-Tours gereden, een sprintkoers die zijn parcours aanpaste door er onverharde stroken in te leggen, ‘chemins de vigne’, in de poging om er een Strade Bianche van te maken.

Wel meer koersen zoeken die onverharde stroken op, zoals Gent-Wevelgem met zijn ‘plugstreets’. Patrick Lefevere vindt het allemaal maar niets. “Ik ben tegen wegkoersen die per se gravel willen opnemen in hun parcours. Maar van het WK gravel ben ik fan. Het is een nieuwe markt die superinteressant is voor sponsors, de fietsconstructeurs op de eerste plaats”, zegt hij in Het Niewsblad.

“Ik lees nu dat ploegen hun renners vragen om Parijs-Tours te skippen en voor het WK gravel te kiezen. Dat is natuurlijk ironie ten top. Als een apart WK ervoor kan zorgen dat we minder gravel krijgen in wegkoersen, dan is het nu al een succes”, zegt Lefevere nog. Voor Quick-Step nemen Zdeněk Štybar en Davide Ballerini deel aan het WK gravel.