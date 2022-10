Wout van Aert zit opnieuw op zijn crossfiets: "Moraal wordt op serieus op de proef gesteld"

Het wegseizoen is voorbij en dus komt het veldrijden weer in beeld voor Wout van Aert.

Na het WK op de weg in Australische Wollongong nam Wout van Aert even vakantie in Australië. Hij is al een tijdje terug in het land en traint ook opnieuw.

Het veldritseizoen is al bezig en ook Van Aert zit nu opnieuw op zijn crossfiets. Waar en wanneer hij terug het veld in duikt is niet duidelijk. Vorig jaar begon Van Aert er opnieuw aan in de cross in Kortrijk op 28 november.

Donderdag maakte Van Aert een ritje in de regen van zo'n 65 kilometer. De regen speelde hem duidelijk parten want als bijschrift schreef hij erbij op Strava: "De moraal wordt voorlopig nog serieus op de proef gesteld."