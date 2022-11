Thibau Nys: "Liever een podium bij de profs dan een wereldtitel bij de beloften"

Thibau Nys werd onlangs nog tweede nog op het EK bij de beloften, maar hij droomt van een goed resultaat bij de profs

Thibau Nys doet het goed bij de beloften dit seizoen met twee zeges in de Wereldbeker en een tweede plaats op het EK. Maar Nys droomt vooral van een mooie prestatie bij de profs. Nys stond ook al vier keer in de top tien bij de profs dit seizoen.

"Mijn doel voor de rest van het seizoen? Podium rijden bij de profs. En wereldkampioen worden bij de beloften? Ja, maar een podium bij de profs… Ja, ik weet het niet. Een zege bij de profs nu, in een hoog aangeschreven veldrit op tv zoals Koksijde of Gavere, zou voor mij bij mij ver boven een wereldtitel bij de beloften staan. Ik zeg niet dat dit gaat gebeuren, maar daarvoor zou ik direct tekenen", zegt Nys bij CROSS van PlaySports.

"Ik haal gewoon meer voldoening uit om een mooie uitslag te rijden bij de profs dan te winnen bij de beloften. Ik kan daar weinig uitleg aan geven, maar zo voel ik het aan. Een zege is nog wel veraf, dus het is vooral toewerken naar het podium. Dat is al moeilijk genoeg. Maar ja, een top vijf bij de profs is aangenamer dan winnen bij de beloften."