INEOS Grenadiers ruilt Belgische Bioracer al na jaar voor Britse fabrikant

INEOS Grenadiers, daarvoor Team Sky, reed jarenlang met kledij van Castelli, maar dat Italiaanse merk maakte dit jaar de overstap naar Quick-Step Alpha Vinyl. Het Belgische Bioracer was dit jaar de leverancier van de Britse ploeg.

Maar al na een jaar kiest de Britse ploeg nu voor een fabrikant uit eigen land, Castore. Rod Ellingworth van NEOS Grenadiers zei: “Met prestaties centraal in alles wat we doen als de INEOS Grenadiers, is het fantastisch om Castore aan boord te hebben om de renners en het personeel te ondersteunen en samen te werken als premium sportkledingpartner."

Castore is al de leverancier van heel wat ploegen en spelers uit alle takken van de sport. Het levert kledij voor bijvoorbeeld McLaren F1, England Cricket, Rangers FC, Newcastle United, Harlequins en Sir Andy Murray.

INEOS Grenadiers ­čĄŁ Castore



We are proud and excited to announce a new partnership as Castore becomes the Grenadiers' new Official Premium Sportswear Partner from 2023 ­čĹŐ



Read more: https://t.co/1xO5YYvXNM pic.twitter.com/obEsOAfDcG