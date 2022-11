'Toch verdere samenwerking tussen Tormans CX en Intermarché-Wanty-Gobert'

Tormans CX zou dan toch niet verder samenwerken met Intermarché-Wanty-Gobert. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Al enige zoekt Tormans CX, de ploeg van ondernemer Jan Tormans, naar een samenwerking om in het veld te blijven. Ze probeerden bij Quick Step-Alpha Vinyl, maar die onderhandelingen liepen spaak. Daarna bleek dat Tormans binnen de structuren van Intermarché-Wanty-Gobert zou blijven, maar volgens Het Nieuwsblad zijn ook die onderhandelingen stopgezet. Tormans zou ondertussen beslist hebben om een sabbatjaar in te lassen.

Intermarché-Wanty-Gobert is wel van plan om in het veldrijden te blijven. Momenteel zijn er nog Quinten Hermans en Corné van Kessel die de kleuren van Tormans verdedigen, maar vanaf Nieuwjaar rijden zij voor een andere ploeg. In principe komen dan Toon en Thijs Aerts dan bij de ploeg, maar Toon Aerts wacht nog steeds op meer info van de UCI.