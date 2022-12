Sportief directeur Kurt Van de Wouwer over passen voor Giro door Lotto-Dstny: "Een logische keuze"

De Belgische ploeg zal voor het eerst in meer dan 20 jaar niet in de Giro te zien zijn.

Maandag werd al bekend dat Lotto-Dstny de Giro volgend jaar niet zal rijden. Ook voor Tirreno-Adriatico, Ronde van het Baskenland en Tour Down Under zal de Belgische ploeg volgend jaar passen.

De nieuwe sportieve directeur, Kurt Van de Wouwer, legt uit waarom de ploeg dat doet. "In functie van het puntensysteem willen we in die periode scoren in kleinere koersen. Bovendien is drie grote rondes voor een ploeg met veel jongeren, geen cadeau en willen we honderd procent klaar zijn om een goeie Tour te rijden", zegt hij bij HLN.

Lotto-Dstny moet dus net als dit jaar weer kijken naar de punten om volgend jaar weer te kunnen meedoen in de grote koersen. "Het schrappen van de Giro zien we als een kans om volgend jaar opnieuw recht te hebben op een wildcard voor alle WorldTour-koersen. Een logische keuze", zegt hij nog.