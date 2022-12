Tiesj Benoot bijna hersteld van nekwervelbreuk: "Hoop tegen het openingsweekend helemaal in orde te zijn"

Tiesj Benoot werd begin augustus aangereden door een auto en brak een nekwervel.

Het seizoen van Tiesj Benoot zat er vroegtijdig op dit jaar. Begin augustus werd hij op trainingsstage aangereden. Zijn laatste koers van het seizoen was de Clasica San Sebastian, waar hij derde werd na Remco Evenpoel en Pavel Sivakov.

Helemaal hersteld is Benoot nog niet van zijn blessure, hij heeft soms nog last. "Ik reed nog niet met de tijdritfiets omdat zoiets te belastend is en mijn nek is nog wat stijf na een lange training. Maar ik kon alles afwerken op trainingsstage", zei Benoot op de teampresentatie van Jumbo-Visma in Amsterdam.

We zijn met vijf heel sterke renners voor de klassiekers

"Ik verwacht tegen het openingsweekend opnieuw helemaal in orde te zijn", zegt Benoot. In de Omloop Het Nieuwsblad krijgt Benoot een vrije rol doordat kopman Wout van Aert er niet start. Maar Jumbo-Visma heeft nog meer ijzers in het vuur en dat verhoogd zijn winstkansen in elke klassieker vindt Benoot.

In sommige koersen krijgt Benoot dus een vrije rol, in andere moet hij werken voor een kopman. Dat leverde Benoot dit jaar een tweede plaats in Dwars door Vlaanderen en een derde in de Amstel Gold Race op.

"We hebben een heel sterke klassieke kern met Wout (Van Aert), Christophe Laporte, Dylan van Baarle komt er ook nog bij. Van Hooydonck is ook heel sterk. We zijn met vijf heel goede renners voor de klassiekers." Jumbo-Visma neemt dus stilaan de tactiek van Quick-Step over in de klassiekers door met meerdere kopmannen te starten.