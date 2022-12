Tom Pidcock ontgoochelt na derde plaats: "Heel zware koers, ik was gewoon niet sterk genoeg"

De wereldkampioen reed een tijd aan de leiding, maar moest toch bijna een minuut toegeven op Mathieu van der Poel.

Bij het ingaan van de twee ronde reed Pidcock plots alleen aan de leiding toen Van der Poel lek reed. De wereldkampioen kon die voorsprong van tien seconden even vasthouden, maar zag Van der Poel en Van Aert toch weer terugkeren. Na een aanval van Van der Poel kon Pidcock nog even terug komen, maar in de laatste ronde brak de veer.

Pidcock dacht nochtans even aan de winst in Gavere. "Toen ik Van der Poel terugpakte, heb ik even gedacht dat de overwinning er vandaag in zat. Maar daarna niet meer, mijn fiets werd iedere ronde zwaarder en het voelde alsof ik aan auto op mijn schouder had. Helaas had mijn fiets niet de motor van een auto", zei de wereldkampioen in het flashinterview.

Lopen is niet het sterkste onderdeel van Pidcock en hij koos er soms voor om lang te blijven rijden. "Het was een heel zware koers, vooral in de loopgedeeltes. Ik had heel veel moeite om terug in mijn pedalen te klikken. Ik was gewoon niet sterk genoeg vandaag. In de laatste ronde waren mijn benen gewoon op", besloot Pidcock.