Nieuwe Belgische kampioen strandracen blijft zoeken naar ploeg voor de weg: "Ik hoop dat er nog iets uit de bus valt"

Er is een nieuwe Belgisch kampioen in het strandracen. Een renner die op de weg nog een nieuwe ploeg zoekt. Het is wel in het shirt van B&B dat Jordi Warlop de BK beachrace won, maar die trui kan hij volgend jaar niet meer dragen.

Zijn overwinning kwam voor hem als een verrassing. "Het is mijn vierde beachrace dat ik start", onderstreept Warlop in het flashinterview. Er moesten ook zware inspanningen voor geleverd worden. "Je hebt constant een hartslag van 180-190 per minuut. Met de wind was het echt verschrikkelijk."

Eens ze met vier voorop geraakten, was het kwestie om volop samen te werken. "De samenwerking in de kopgroep was goed. Bert Van Lerberghe was beter in het begin, het ging meteen twee kilometer per uur rapper wanneer hij naar de kop ging. Ik werd wel steeds beter."

MOMENTEEL NIETS CONCREET

Zo kon Warlop het uiteindelijk afmaken. Wie weet helpt het om na het ophouden van B&B Hotels alsnog een nieuw team te vinden. "Zowel voor ons als voor de wielerwereld is het verschrikkelijk dat de ploeg stopt. De zoektocht is nog altijd aan de gang, want momenteel heb ik nog niets. Het is overal een beetje hetzelfde: het budget of de plaatsen zijn op. Het is ook al laat natuurlijk."

Blijven hopen is de boodschap, want in een andere situatie zou de 26-jarige Warlop zeker nog niet denken aan een afscheid van de koers. "Ik hoop dat er nog iets uit de bus komt, want het zou jammer zijn dat ik met zo'n conditie zou moeten stoppen. Ik ben nog jong om al te stoppen."