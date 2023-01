Van Aert in tegenstelling tot zoontje niet ziek en accepteert 2e plek na leegloper: "Mathieu en ik aan mekaar gewaagd"

Niet ziek worden is misschien het belangrijkste in deze fase van het seizoen. Bij Van Aert en Mathieu van der Poel is daar geen sprake van: zij leverden opnieuw een duel, deze keer beslist door een leegloper.

"Mathieu en ik zijn aan mekaar gewaagd", kon Wout van Aert er wel mee leven dat hij dit keer naast de hoofdprijs greep. "Na de afgelopen crossen had ik wel het vertrouwen om de strijd aan te gaan. Ik had meermaals geprobeerd om Mathieu eraf te rijden en dat was nog niet gelukt."

En dan was er dat cruciale moment aan de materiaalzone waarop Van Aert met een leegloper moest lossen. "Dat was het punt om de strijd te winnen om als eerste naar het bosje te gaan en die is er nooit gekomen. Als ik niet lek stond, was ik daar als eerste beginnen sprinten. Daar moest je op kop zitten. De finish was zodanig kort dat je daar eerst moest zitten."

GEEN EXTRA FIETSWISSEL

Nog van fiets wisselen zat er niet meer in. "Toen ik twee bochten voordien voelde dat ik wegschoof, twijfelde ik nog om de materiaalpost in te gaan. Dat had ik nooit van mijn leven nog kunnen goedmaken. Ik hoopte dat ik niet helemaal lek stond en 'm nog voor kon blijven." Het heeft nu ook niet geholpen, dat kan Van Aert enkel aanvaarden. "Ik probeer richting oplossingen te denken, niet richting problemen."

Dit maakt het veldritseizoen van Van Aert natuurlijk niet minder knap. "Ik ben zeker tevreden met hoe het seizoen al gelopen is. Er komen nog drie crossen aan de komende dagen waar ik ook wel naar uitkijk. Ik bekijk het gewoon cross per cross. Het had heel leuk geweest om hier te winnen. Om van een thuiscross te kunnen spreken, dienen er veel mensen te zijn die je kent en dat was vandaag zeker het geval."

GEORGES ZIEKJES

Er was dus opnieuw tevredenheid over de opkomst van de veldritfans. "Het was zalig om voor dit publiek te rijden. Het was toch 'werkendag' voor de gewone mens." Ook vrouwlief Sarah en zoontje Georges waren present, al was laatstgenoemde ziekjes. "De dag voor Loenhout is hij ziek geworden en heeft hij een griepje opgelopen. Het zit onder de mensen. Ik hoop dat hij snel beter is. Gelukkig ben ik zelf niet ziek geworden."