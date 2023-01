Laurens Sweeck keert na weekje afwezigheid in Koksijde terug in veld: "De batterijen waren een beetje op"

Laurens Sweeck is hersteld van ziekte.

De vorm van Laurens Sweeck was de laatste weken niet meer wat ze geweest was met een zesde plaats in Gavere, een achtste in Heusden-Zolder en een elfde in Diegem. Maar in Koksijde is Sweeck terug.

Sweeck was op zijn stage na de cross in Val di Sole wat ziek en had ook al veel trainingen achter de rug en besloot er na Diegem een weekje de stekker uit te trekken. "De batterijen waren een beetje op", zegt vader Stefaan Sweeck bij Sporza.

Zondag is er ook nog de Wereldbeker in Zonhoven, daarna gaat de focus volop op het BK in Lokeren op 15 januari. "Hij heeft nog enkele crossen voor het BK", weet vader Sweeck. Door het verstek van Wout van Aert krijgt Laurens Sweeck samen met de andere Belgen een mooie kans op de Belgische driekleur.