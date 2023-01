Eli Iserbyt in aanloop naar het BK veldrijden: "Heb geleerd dat gezond zijn heel belangrijk is"

Eli Iserbyt is samen met Michael Vanthourenhout een van de favorieten op het BK veldrijden.

Eli Iserbyt heeft er een veldritseizoen met twee gezichten opzitten. Voor het EK begin november won Iserbyt zes van zijn dertien crossen. Op het EK viel hij en kreeg hij weer erg veel last van zijn rug.

Nadien sukkelde Iserbyt veel met zijn rug. Op nieuwjaarsdag, in Baal, kon Iserbyt nog eens winnen na twee maanden zonder zege. "Ik heb even op het punt gestaan dat het me allemaal een beetje te veel werd. Ook mentaal", zegt Iserbyt bij Sporza.

Gezondheid belangrijker dan Belgische titel

Op het BK krijgt Iserbyt een mooie kans op een Belgische titel. "Toen ik hoorde dat Wout van Aert niet zou meedoen aan het BK, heb ik de resetknop ingeduwd en ben ik weer beginnen te werken."

Geen Belgische titel is geen ramp voor Iserbyt. "Voor mij is het geen must meer om zondag te presteren. Maar ik kijk er wel naar uit. Belgisch kampioen worden zou voor mezelf bijna iets onmogelijks zijn omdat ik zo diep zat in december. Win ik niet, dan is dat maar zo. Ik heb geleerd dat gezond zijn ook heel belangrijk is."