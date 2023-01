Mathieu van der Poel wint het prestigeduel in Benidorm, Laurens Sweeck is de eindzege in de wereldbeker

Mathieu van der Poel heeft de wereldbekermanche in Benidorm gewonnen. Hij was aan het einde net iets sneller dan Van Aert. Laurens Sweeck is de eindwinnaar in de wereldbeker.

Mathieu van der Poel nam de beste start, maar Tom Pidcock nam snel over en bepaalde de 1e ronden het tempo. Wout Van Aert had zijn start een beetje gemist. Hij zat achter Lars van der Haar die bij de start uit zijn klikpedaal schoot, maar Van Aert kon geleidelijk aan opschuiven.

In ronde 4 gooide van der Poel de knuppel in het hoenderhok. Van Aert moest op de klim op het asfalt reageren en kwam later aansluiten. Ook Eli Iserbyt sloot wat verder aan. Laurens Sweeck volgde op een kleine afstand. Pidcock, daarentegen, moest daar zijn inspanningen van het begin van de wedstrijd wel bekopen.

Ook in de volgende ronde bleef van der Poel doortrekken. Enkel Van Aert kon nog volgen. Daarna ging het tempo eruit en Iserbyt kwam weer aansluiten. Ook Pidcock die van zijn minder moment was hersteld, en Sweeck kwamen weer aansluiten.

SPANNING TOT HET EIND

Iserbyt nam de leiding in ronde 7. Op de zandstrook konden hij en Van Aert blijven rijden. Van der Poel kon dat niet en Van Aert had dat gezien. Op de helling daarna trok hij hard door. Van der Poel was de enige die nog kon volgen. De anderen lagen eraf, al was de achterstand voor Sweeck niet al te groot. Hij kwam in de voorlaatste ronde weer aansluiten. In de slotronde kwam Iserbyt ook aansluiten.

Van Aert nam als 1e het initiatief in de slotronde, maar net voor de zandbak remde van der Poel Van Aert uit. Er kwamen geen verschillen en op de helling op het asfalt nam Van Aert het commando weer over. Van der Poel nam voor de balken weer de leiding over en begon als 1e aan de sprint. Van der Poel haalde het. Al was het voor beiden opletten om niet ten val te komen. Iserbyt was 3e en Sweeck 4e die ook de wereldbeker op zak stak.