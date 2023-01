📷 Enkel verlies van bril en geen nieuwe horrorcrash: Fabio Jakobsen ontsnapt na idiote supportersactie

Fabio Jakobsen is aan erger ontsnapt: dat is de conclusie na de slotrit in San Juan. Om het verlies van zijn koersbril zal niet gemaald worden.

U kon in ons wedstrijdverslag van de laatste etappe van de Ronde van San Juan al lezen hoe Fabio Jakobsen met zijn bril in aanraking kwam met de telefoon van een toeschouwer. Op stilstaande beelden is goed te zien hoe ver over de barrière de fan zijn telefoon hield om de sprint vast te leggen en wanneer het contact er kwam met de wielrenner van Soudal Quick-Step.

Nadien belandden zowel de koersbril van Jakobsen en de telefoon van de toeschouwer op de weg in volle sprint. Gelukkig veroorzaakte dat geen valpartij. Het is uiteraard niet de eerste actie van een persoon langs de kant van de weg die de veiligheid van een wielrenner in het gevaar brengt.

Het zou begrijpelijk zijn moesten flitsen van zijn horrorcrash in de Ronde van Polen door het hoofd gespookt hebben van Fabio Jakobsen. Gelukkig kon de Nederlander dit keer wel rechtblijven, al is op een foto van Soudal Quick-Step wel te zien dat zijn gezicht de sporen droeg van het abrupte contact.