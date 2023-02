Tadej Pogačar kan lachen om video van spelletje blad, steen, schaar met ploegmaat Majka die plots viraal gaat

Het moment van in juni 2022 gaat plots viraal op het internet.

In de Ronde van Slovenië, de laatste rittenkoers van Tadej Pogačar voor de Tour vorig jaar, rijden hij en zijn ploegmaat Rafal Majka samen naar de streep in de vierde etappe.

Om te beslissen wie de rit zou winnen vonden Pogačar en Majka er niets beter op om een spelletje blad, steen, schaar te spelen. Majka won en kwam dus als eerste over de streep.

Dat gebeurde echter al in juni 2022, maar het populaire Twitter-account Historic Vids pikte het nu pas op. Hun video is ondertussen al bijna 15 miljoen keer bekeken. Het bericht spreekt ook van 'twee renners' in plaats van de tweevoudig Tourwinnaar en zijn ploegmaat bij naam te noemen. Pogačar zelf kan er wel mee lachen en reageerde: "Kijk Rafal Majka, we zijn beroemd."