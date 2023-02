Laurens Sweeck komt in aanvaring met Eli Iserbyt in laatste ronde in Maldegem: "In een cross gebeuren die dingen nu eenmaal"

Opnieuw een incident tussen Sweeck en iemand van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Op het BK kwam het al tot een aanvaring tussen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. In Maldegem was het met die andere ex-ploegmaat, Eli Iserbyt.

Iserbyt trok na de wedstrijd naar de wedstrijdcommissarissen en beweerde dat hij door toedoen van Sweeck in een hek was gereden vlak voor de materiaalpost. De jury seponeerde de klacht en zag niets tegen de regels.

"Er was een duel in volle wedstrijd en in volle finale met Iserbyt. Meer kan ik hierover niet zeggen. In een cross gebeuren die dingen nu eenmaal. Simpel. Niet meer, niet minder", zei Sweeck achteraf.

Ook Vanthourenhout zag het niet precies

Ook Michael Vanthourenhout, die won, zag niet precies wat er gebeurde. "Volgens mij was dat een stevig duel in de koers. Het fijne weet ik er niet van. Het was een akkefietje voor de materiaalpost. Beiden wilden hun plaats houden en dan gebeuren er soms wat dingen."