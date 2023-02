Remco Evenepoel zondag aan de start in de UAE Tour: "Resultaten halen en hij is daar klaar voor"

Na de Ronde van San Juan staat Remco Evenepoel zondag aan de start van de UAE Tour.

De Ronde van San Juan was eind januari een opwarmertje voor wereldkampioen Remco Evenepoel. Dat hij daar geen rit- of eindwinst kon pakken was enigszins logisch door het gebrek aan een tijdrit en één bergetappe met aankomst boven de 2.500 meter.

Volgens de trainer van Remco Evenepoel, Koen Pelgrim, loopt alles volgens plan. "De reden dat hij zijn seizoen in San Juan begon, was om zonder druk ritme op te doen, weg van de schijnwerpers in Europa. Dat is gelukt", zegt hij bij HLN.

In de UAE Tour zal er al een sterker deelnemersveld zijn. "Hij wil zich in de Emiraten meten met de andere toppers. Hij trekt naar de UAE Tour om resultaten te halen en hij is daar nu ook klaar voor."