Tom Pidcock had zijn straf nummer in de Strade Bianche vooraf al zien aankomen

Tom Pidcock heeft in de Strade Bianche een fenomenaal nummer afgewerkt. De Brit ging er op zo'n 50 kilometer van de streep vandoor en ronde het helemaal af.

"Ik voelde me de hele week heel goed en wist dat het vandaag mijn dag zou worden. Dat ik het dan ook afmaak, is vrij ongelooflijk", zei de Brit in zijn eerste reactie.

Pidcock viel op zo'n 50 kilometer van de streep aan en zag niemand anders van de favorieten nog terug.

"Al was het helemaal niet het plan om al zo vroeg in de aanval te trekken. Ik reed gewoon hard omdat ik wist dat dat een beslissende strook is", gaf Pidcock toe.

Te vroeg aangegaan?

"Ik wist dat als ik een gat zou slaan, het moeilijk zou zijn om me terug te halen. Enkele keren kwamen de achtervolgers wel heel dicht."

"Ik dacht meermaals dat ik te vroeg was gegaan en dat ik eraan was voor de moeite. Maar ik hield vol tot aan de streep", was de Brit tevreden achteraf.