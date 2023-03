Calnago dient Boonen en De Wolf van antwoord na kritiek op 'slechte' fietsen van Tadej Pogačar

Tom Boonen en Dirk De Wolf hadden vorige week kritiek geven op de kwaliteit van de fietsen van Tadej Pogačar. Het fietsenmerk heeft nu gereageerd.

In de podcast Wielerclub Wattage hadden Tom Boonen en Dirk De Wolf onder meer beweert dat de Pogacar op een fiets van Jumbo-Visma, Ineos of Soudal-Quick Step nog meer van de rest zou wegrijden.

"Op die fietsen zou hij nog 2 kilometer per uur rapper trappen dan op zijn huidige Colnago-fiets", werd er ook nog gezegd. Een week later is die boodschap ook tot bij het fietsenmerk geraakt.

Colnago nodigt de leden van de podcast, met onder meer ook Jan Bakelants en Ruben Van Gucht, uit in Italië voor een testritje in aanloop naar Milaan-Sanremo.

"Na de testrit zouden we graag spreken over de data waaruit zij afleiden dat de Colnago-fiets 2 km/u langzamer is dan de andere fietsenmerken", klinkt het in het statement van Colnango.

"We hebben dagelijks contact met de ploegen waaraan we fietsen leveren en we hebben nog nooit een klacht ontvangen over de competitiviteit van onze fietsen. Integendeel zelfs, de teams zijn er dolenthousiast over", klinkt het nog.