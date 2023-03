Intermarché-Circus-Wanty ziet een van zijn kopmannen voor de klassiekers afhaken voor Italiaanse koers

Mike Teunissen kwam rijdt sinds dit seizoen voor Intermarché-Circus-Wanty nadat hij over kwam van Jumbo-Visma. Teunissen reed ook al enkele mooie uitslagen en werd onder meer elfde in de Omloop Het Nieuwsblad.

Teunissen reed vorige week nog Tirreno-Adriatico maar moest woensdag ziek afzeggen voor Milaan-Turijn. Daar moest hij samen met Biniam Girmay een van de speerpunten worden.

"We nemen geen risico in aanloop naar de komende koersen", klinkt het bij de ploeg op sociale media. Teunissen heeft ook Milaan-Sanremo op zijn programma staan, maar het is dus nog afwachten of hij daar effectief zal starten.

