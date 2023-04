Van Aert zet maakt duidelijk wat hij vindt van kritiek, Van der Poel leeft zich uit op vakantie

Het voorjaar van Wout van Aert en Mathieu van der Poel zit er na Parijs-Roubaix helemaal op. Al zitten de twee nog altijd niet stil.

Wout van Aert zette na Parijs-Roubaix een streep onder zijn voorjaar. Slecht was dat allerminst met een derde plaats in Milaan-Sanremo, winst in de E3 Saxo Classic, een tweede plaats in Gent-Wevelgem, een vierde in de Ronde van Vlaanderen en een derde in Parijs-Roubaix.

Toch kwam er wat kritiek. Johan Museeuw vond dat het voorjaar van Van Aert niet geslaagd was zonder winst in een Monument, Philippe Gilbert vond dat het de fout van Van Aert zelf was dat hij lek reed in Parijs-Roubaix.

Maar een paar dagen na die kritiek komt Van Aert met een gepast antwoord. Op Strava gaf Van Aert zijn looptochtje de bijpassende titel 'scorebordjournalistiek'. Iets wat wel geapprecieerd kan worden door de fans van Van Aert.

Ik mag dat karakter van @WoutvanAert wel. Ontploft nooit op het moment zelf, maar op een dag krijg je gegarandeerd de rekening gepresenteerd.

Van der Poel leeft zich uit op de golfbaan

Ook het voorjaar van Mathieu van der Poel zit er na Parijs-Roubaix op. Net zoals Van Aert keert hij pas in de Ronde van Zwitserland (11-18 juni) terug naar het peloton.

Van der Poel geniet dan ook van vakantie en ging donderdag even gaan golfen in Antwerpen. En ook daarin lijkt Van der Poel weer talent voor te hebben, of wat had u gedacht.