Zelfs dé topper van het voorjaar haalt hét pijnpunt van de Waalse Pijl anno 2023 aan: "Ontbijt voor 6 uur 's ochtends"

Ook de absolute topper van het voorjaar kan er niet om heen. De Waalse Pijl kent nog een pijnpunt anno 2023 dat dringend moet aangepakt worden.

Dat is het feit dat de vrouwenwedstrijd al omstreeks 8u30 's ochtends moesten vertrekken. Iets waar veel kritiek op komt. "Het was ontbijt voor 6 uur 's ochtends", vertelde ook winnares Demi Vollering achteraf op haar persconferentie.

Het gaat daar nog even over wanneer Vollering pittige trainingsblokken vergelijkt met een drukke koersperiode. "Ik had vorige nacht niet goed geslapen, omdat het erg vroeg opstaan is. De volgende nacht ga ik waarschijnlijk ook niet goed slapen. Dat zijn dan al twee nachten die je kwijtspeelt."

BILAN OM VAN TE DUIZELEN

"Er zijn veel factoren die het moeilijk maken om fris te zijn in een periode met veel wedstrijden", benadrukt de vrouw die al voor het tweede jaar op rij op het podium stond in Hoei. Voor haar teamgenote Kopecky is het een fantastisch voorjaar geweest, maar Vollering doet zo mogelijk nog straffer met een bilan om van te duizelen.

In de Strade, Dwars door Vlaanderen en de Amstel was de Nederlandse al de beste, nu ook in de Waalse Pijl. Ondanks een pak zenuwen. "In Luik-Bastenaken-Luik, een moeilijke koers die me goed ligt, zal ik minder stress hebben. Daar kan je in de koers groeien of nog iets rechtzetten. Hier is het één klim die zo belangrijk is."

VERTROUWEN HOUDEN

Ze moest het op de Muur nog maar zien waar te maken. "Ik moest vertrouwen houden. Ik probeerde van aan de voet de anderen pijn te doen en hoopte er een zo lang mogelijke klim van te maken." Vollering wordt beloond voor de arbeid. "Tijdens de winter heb ik veel meer uren op de fiets doorgebracht. Ik weet wat nodig is om goed te zijn."