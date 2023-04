Meer details bekend over val Pogačar in Luik-Bastenaken-Luik, UAE komt met eerste update over blessure

Tadej Pogacar kwam zwaar ten val in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen werd naar het ziekenhuis gebracht.

Op zo'n 175 kilometer van de streep, toen er nog geen livebeelden waren, kwam plots het bericht dat Tadej Pogačar samen met de Deen Mikkel Honoré tegen de grond waren gegaan.

Op sociale media verschenen al snel berichten dat Pogačar in een put was gereden in een afdaling. Volgens Axel Merckx, de man op de motor bij de RTBF, meldde dat Honeré net voor de val lek vooraan was gereden. Ook Pogačar zou lek gestaan hebben.

Polsblessure

UAE Team Emirates liet op sociale media inmiddels weten dat Pogačar wel degelijk naar het ziekenhuis is gevoerd, in tegenstelling tot eerdere berichten die verschenen. Volgens de ploeg zou Pogačar een blessure aan zijn pols hebben.

Hoe ernstig die blessure zou zijn, is nog niet duidelijk. De Sloveen zou in een ziekenhuis wel scans ondergaan. Luik-Bastenaken-Luik was sowieso de laatste koers in het voorjaar, daarna gaat Pogačar op hoogtestage en naar de Ronde van Slovenië voor hij de Tour rijdt in juli.